Serie A
Modric trifft Zukunftsentscheidung
@Maxppp
Die Würfel sind gefallen, Luka Modric wird dem AC Mailand eine weitere Saison erhalten bleiben. Laut Fabrizio Romano hat der 40-jährige Mittelfeldstratege den Rossoneri die Zusage gegeben, das vorliegende Vertragsangebot zu unterzeichnen.
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Milan hatte in den vergangenen Wochen intensiv daran gearbeitet, den 202-fachen kroatischen Nationalspieler für ein weiteres Jahr an den Klub zu binden. Wie sich jetzt abzeichnet, sind die Bemühungen der Vereinsoffiziellen von Erfolg gekrönt.
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