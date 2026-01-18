PSG verhandelt Lee-Abgang

Atlético Madrid könnte in diesem Winter ein Überraschungscoup gelingen. Wie die ‚as‘ berichtet, war Manager Mateu Alemany beim jüngsten 3:0-Heimsieg von Paris St. Germain gegen den OSC Lille vor Ort, um Kang-in Lee genauer unter die Lupe zu nehmen und die Verhandlungen mit PSG zu forcieren. Ein Transfer des Südkoreaners zu den Colchoneros sei sowohl dauerhaft als auch per Leihe inklusive Kaufoption denkbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lee war im Sommer 2023 für eine Ablöse in Höhe von 22 Millionen Euro vom RCD Mallorca zu PSG gewechselt. Seitdem absolvierte der flexibel einsetzbare Offensivspieler 106 Pflichtspiele für die Pariser, in denen der Linksfuß 14 Tore schoss und 14 weitere vorbereitete. Nun könnte es den 24-Jährigen zurück nach Spanien ziehen, laut dem Bericht ist er Atléticos absoluter Wunschspieler für die Offensive.