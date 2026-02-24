Menü Suche
VfB-Avancen: Prömel ist „hin- und hergerissen“

von Fabian Ley - Quelle: Sport1
1 min.
Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim @Maxppp

Die TSG Hoffenheim hofft weiter auf eine Verlängerung von Grischa Prömel (31), der sich seinerseits mit einem Wechsel beschäftigt. Im Interview mit ‚Sport1‘ erläutert TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker: „Wir arbeiten daran. Er spielt eine sehr gute Saison. Aber wir haben wirtschaftliche Grenzen – es ist noch offen. Grischa ist hin- und hergerissen. Er setzt sich sehr seriös mit seiner Zukunft auseinander. Wir wissen, was wir an ihm haben – und er weiß, was er hier hat. Er ist im letzten Vertragsjahr. Wir sind in einem engen Austausch.“

Zahlreiche Bundesliga-Konkurrenten buhlen um Prömel, der nach aktuellem Stand im Sommer ablösefrei zu haben ist. Als Favorit im Rennen um den Mittelfeldakteur gilt der VfB Stuttgart, der dem gebürtigen Stuttgarter bereits ein lukratives Angebot vorgelegt hat. Auch Prömel selbst hat den Schwaben seine generelle Wechselbereitschaft Berichten zufolge signalisiert. Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg wird ebenfalls Interesse nachgesagt.

