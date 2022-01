70-Millionen-Angebot: Arsenal hofft auf Vlahovic-Zuschlag

Der AC Florenz muss sich mit einem stattlichen Angebot für Torjäger Dusan Vlahovic befassen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ ist der FC Arsenal mit einer Offerte von 70 Millionen Euro an die Viola herangetreten.

Dabei würden die Gunners bei der Gesamtsumme die 15 Millionen Euro Kaufoption bei Leihspieler Lucas Torreira (25) verrechnen, sodass Florenz 55 Millionen Euro direkt einstreichen würde. Der Uruguayer ist bei den Italienern im defensiven Mittelfeld absolut gesetzt, eine Festverpflichtung wäre daher mittelfristig wohl ohnehin ein Thema.

Arsenal hofft, mithilfe der Verrechnung das Rennen um Vlahovic für sich entscheiden zu können. Auch Juventus Turin, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, Manchester City zählen zu den Interessenten. Zudem war der treffsichere Linksfuß bei Borussia Dortmund im Gespräch. Mit 18 Toren sowie drei Assists in 22 Pflichtspielen spielt der 1,90 Meter große Mittelstürmer eine bärenstarke Saison.

Vlahovic will warten

Doch ob Arsenal bereits jetzt den Zuschlag für Vlahovic erhält, ist noch unklar. Grundsätzlich will der Angreifer die Saison in Florenz beenden. Zudem machten vor Monaten Gerüchte die Runde, Vlahovic hätte gar kein Interesse zu den Gunners zu wechseln. Seit der Suspendierung von Ex-Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang (32) sucht der Klub allerdings einen langfristigen Nachfolger.

Im Sommer geht Vlahovic in sein letztes Vertragsjahr und die Ablöse könnte unter Umständen geringer ausfallen als das derzeitige Angebot aus London. Florenz muss sich langfristig ohnehin an einen Abschied des Serben gewöhnen – die aktuelle Entscheidung liegt also zwischen dem sportlichen Wert für ein weiteres halbes Jahr in violett und der finanziellen Planungssicherheit.