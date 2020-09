F95: Keine „exotischen Dinge“ bei Neuzugängen

Fortuna Düsseldorf will nach dem Abstieg in die zweite Liga die Kaderplanung bedächtig angehen. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt Sportvorstand Uwe Klein: „Ich will keine exotischen Dinge machen. Ich fordere das ein, was uns in der Aufstiegssaison stark gemacht hat. Wir brauchen Jungs, die die Liga kennen, wissen, worum es sich dreht – und die zusammenhalten.“

Trotz insgesamt 17 Abgängen habe man keinen großen Aderlass beim Stammpersonal verzeichnen müssen. Klein zählt auf: „Kaan Ayhan, Kevin Stöger, Erik Thommy, Valon Berisha – alle anderen, die jetzt nicht mehr da sind, haben gar nicht so oft gespielt.“ Am heutigen Dienstag hat sich zudem auf Seite der Neuzugänge etwas getan. Brandon Borrello wurde für ein Jahr vom SC Freiburg ausgeliehen.