Roma will Zaniolo halten – vier Topklubs interessiert

Im Sommer stehen Vertragsgespräche zwischen Nicolò Zaniolo und der AS Rom auf der Agenda. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ wollen die Giallorossi den 24-Jährigen gerne langfristig binden, der italienische Nationalspieler wiederum will seine Bezüge von 2,6 Millionen Euro pro Jahr auf vier Millionen erhöht wissen. Der aktuelle Arbeitsvertrag von Zaniolo ist noch bis 2026 gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollten die Gespräche im Sommer nicht positiv enden, steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Transfer, so die Sportzeitung. Die Roma will für den Offensivspieler wohl 65 bis 70 Millionen Euro sehen. Grund dafür ist auch die Tatsache, dass der Verein 15 Prozent einer potenziellen Ablöse an Inter Mailand weiterleiten muss. Als Interessenten für Zaniolo gelten dem Bericht zufolge derzeit Juventus Turin, AC Mailand, der FC Liverpool und Tottenham Hotspur.