Lewandowski-Poker läuft heiß

Juventus Turin intensiviert das Werben um Robert Lewandowski. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ gab es im Rahmen des gestrigen Playoff-Duells von Polen gegen Albanien (2:1) ein weiteres Treffen zwischen dem 37-Jährigen und Vereinsverantwortlichen. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es der italienischen Sportzeitung zufolge schon Gespräche gegeben.

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Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft im Sommer aus. Ein Verbleib ist ebenso möglich wie ein Abgang. Eine Entscheidung will der Torjäger Ende April treffen. Sollte sich der Ex-Bayer für eine Trennung entscheiden, stünden mit Juve, dem AC Mailand sowie mehreren Vereinen aus Saudi-Arabien und den USA zahlreiche Abnehmer bereit.