Gladbach verkündet Konoplya-Transfer

Für Yukhym Konoplya (26) steht ab sofort Bundesliga-Fußball auf dem Programm. Der Rechtsverteidiger wechselt ablösefrei von Shakhtar Donetsk zu Borussia Mönchengladbach. Am Niederrhein erhält der 27-fache ukrainische Nationalspieler einen bis 2029 datierten Vertrag.

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Konoplya, um den sich in der jüngeren Vergangenheit unter anderem auch Werder Bremen und Ajax Amsterdam bemüht haben sollen, wurde mit Shakhtar dreimal Meister und lief auch schon 15 Mal in der Champions League auf. In Gladbach könnte er als Ersatz für Joe Scally (23) vorgesehen sein. Der US-Amerikaner liebäugelt mit einem Wechsel in die Premier League.

Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder erklärt: „Yukhym ist ein physisch starker, spiel - und einsatzfreudiger Außenverteidiger. Als Stammspieler beim Ukrainischen Meister, durch regelmäßige Länderspiel-Einsätze und Spiele in der Champions League bringt er einiges an Erfahrung und Leadership-Fähigkeiten mit.“

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Mit dem Konoplya-Deal setzen die Fohlen ihren Transfer-Rausch fort. Die Verpflichtungen von Torhüter Daniel Batz (35/Mainz 05), Linksverteidiger David Herold (23/Karlsruher SC) und Mittelfeldspieler Enzo Leopold (25/Hannover 96) wurden bereits offiziell verkündet. Darüber hinaus soll mit dem Japaner Zento Uno (22/Shimizu S-Pulse) zeitnah eine weitere Verstärkung für das Mittelfeld präsentiert werden.