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Bundesliga

15 Millionen weniger für Diaby

von Lukas Hörster - Quelle: Sport Bild
Moussa Diaby für Bayer 04 Leverkusen @Maxppp

Moussa Diaby verzichtet für die Rückkehr zu Bayer Leverkusen auf eine Menge Geld. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, gehen dem 27-jährigen Flügelstürmer 15 Millionen Euro netto durch die Lappen.

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Diaby hatte bei Al Ittihad noch einen bestens dotierten Vertrag bis 2029 und wurde nur teilabgefunden. Dennoch wollte der Franzose unbedingt zurück zu Bayer und leitete den Deal selbst in die Wege. Als der Wechsel auf den letzten Metern zu platzen drohte, teilte Diaby den Saudis laut der ‚Sport Bild‘ unmissverständlich mit, „dass es für ihn definitiv kein Zurück“ gebe.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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