BVB-Abschied: Der Stand bei Papadopoulos

Noch hat sich kein konkreter Interessent bei Borussia Dortmund wegen Antonios Papadopoulos gemeldet. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, liegt kein Angebot für den 24-jährigen Innenverteidiger vor. Sollte ein solches noch eintrudeln, würde der BVB dem gebürtigen Stuttgarter keine Steine in den Weg legen.

Papadopoulos ist noch bis 2024 an Dortmund gebunden und kommt dort vornehmlich in der dritten Liga zum Einsatz. Jüngst kamen deshalb Gerüchte um einen Abschiedswunsch des Innenverteidigers für den Winter auf. Papadopoulos selbst möchte sich dazu nicht äußern: „Die Gerüchte will ich nicht kommentieren. Ich habe in Dortmund noch einen Vertrag bis 2024. Bis dahin gebe ich 100 Prozent für den BVB“, so der 24-Jährige, der jedoch vielsagend nachschiebt: „Ich sehe mich nicht auf Dauer in der dritten Liga. Ich möchte irgendwann in der Bundesliga spielen.“