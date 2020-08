Celtic verpflichtet Ajeti

Celtic Glasgow hat Albian Ajeti von West Ham United verpflichtet. Beim 51-fachen schottischen Meister unterschreibt der 23-jährige Mittelstürmer bis 2024. Dem Vernehmen nach wird eine Ablösesumme von 5,5 Millionen Euro fällig.

Ex-Augsburger Ajeti war erst vor einem Jahr vom FC Basel zu West Ham gewechselt. Für die Londoner kam der Schweizer Nationalspieler (zehn Länderspiele) nur zwölfmal zum Einsatz und blieb ohne Torerfolg.

🆕📝



We are excited to announce the signing of @SFV_ASF international striker, Albian Ajeti on a four-year contract! 🇨🇭



Welcome to #CelticFC, Albian Ajeti! 👋



🟢⚪ #WelcomeAjeti