Gladbach verkündet bittere Ullrich-Diagnose

Borussia Mönchengladbach muss für längere Zeit auf Lukas Ullrich verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der Linksverteidiger bei der gestrigen 1:3-Niederlage beim Hamburger SV das Schlüsselbein gebrochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ullrich wird den Fohlen mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Zudem muss der 22-Jährige die anstehende Länderspielreise mit der deutschen U21-Auswahl absagen. „Sehr bitter für Lukas, der richtig gut in Form war und ein echter Aktivposten in unserem Spiel ist“, sagt Sportchef Rouven Schröder.