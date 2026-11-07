Bundesliga
Gladbach verkündet bittere Ullrich-Diagnose
@Maxppp
Borussia Mönchengladbach muss für längere Zeit auf Lukas Ullrich verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der Linksverteidiger bei der gestrigen 1:3-Niederlage beim Hamburger SV das Schlüsselbein gebrochen.
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Ullrich wird den Fohlen mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Zudem muss der 22-Jährige die anstehende Länderspielreise mit der deutschen U21-Auswahl absagen. „Sehr bitter für Lukas, der richtig gut in Form war und ein echter Aktivposten in unserem Spiel ist“, sagt Sportchef Rouven Schröder.
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