Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Gladbach verkündet bittere Ullrich-Diagnose

von Lukas Weinstock - Quelle: borussia.de
Lukas Ullrich macht sich warm @Maxppp

Borussia Mönchengladbach muss für längere Zeit auf Lukas Ullrich verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der Linksverteidiger bei der gestrigen 1:3-Niederlage beim Hamburger SV das Schlüsselbein gebrochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ullrich wird den Fohlen mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Zudem muss der 22-Jährige die anstehende Länderspielreise mit der deutschen U21-Auswahl absagen. „Sehr bitter für Lukas, der richtig gut in Form war und ein echter Aktivposten in unserem Spiel ist“, sagt Sportchef Rouven Schröder.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Lukas Ullrich

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Lukas Ullrich Lukas Ullrich
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert