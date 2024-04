Slot-Deal: Liverpool geht nächsten Schritt

Der FC Liverpool treibt seine Bemühungen um Arne Slot voran. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Reds am heutigen Mittwoch die Verhandlungen mit Feyenoord Rotterdam aufgenommen. Fabrizio Romano zufolge gestalten sich diese gut und konstruktiv. Die Niederländer sollen zehn Millionen Euro Ablöse für ihren bis 2026 gebundenen Cheftrainer fordern.

Slot selbst ist laut ‚The Athletic‘ Feuer und Flamme für den Job an der Anfield Road, die Gespräche mit dem Premier League-Klub verlaufen positiv. In Rotterdam coacht der 45-jährige Niederländer seit der Saison 2021/22. Vor einem Jahr gewann Slot mit Feyenoord die Meisterschaft, am vergangenen Sonntag den nationalen Pokal.