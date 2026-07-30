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Update La Liga

Millionen-Verwirrung: García vor Wechsel

von Daniel del Federico - Quelle: Cadena Cope
1 min.
Gonzalo García jubelt mit Vinicius Junior @Maxppp

Gonzalo García steht kurz vor dem Wechsel zum FC Fulham. Wie der spanische Radiosender ‚Cadena Cope‘ berichtet, haben sich die Cottagers mit Real Madrid auf einen Transfer geeinigt. Die Ablösesumme soll stolze 70 Millionen Euro betragen. Der Deal beinhaltet zudem eine Rückkaufoption.

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Update (14:12 Uhr): ‚Cope‘ hat seine Zahlen mittlerweile stark nach unten korrigiert. Demnach zahlt Fulham nur 40 Millionen für 70 Prozent der Transferrechte an García. Fabrizio Romano meldet den Deal ebenfalls als fix und spricht von einer Weiterverkaufsbeteiligung von 30 Prozent.

Auf der Insel trifft García auf seinen Förderer Álvaro Arbeloa, der seit diesem Sommer bei den Londonern an der Seitenlinie steht und den 22-Jährigen bereits im Real-Nachwuchs sowie in der vergangenen Saison bei den Profis trainierte. Der spanische Mittelstürmer kam für Los Blancos in insgesamt 51 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei 13 Treffer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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