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2. Bundesliga

Fortuna: So geht es weiter mit Anfang

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Markus Anfang sieht nicht wirklich glücklich aus @Maxppp

Markus Anfang darf wohl vorerst als Trainer von Fortuna Düsseldorf weitermachen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Zweitligist zumindest in das kommende Kellerduell am Freitag (18:30 Uhr) gegen Holstein Kiel mit dem Cheftrainer gehen.

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Auf das Spiel gegen die Störche folgen die zwei richtungsweisenden Partien gegen den FC Magdeburg und Dynamo Dresden. Auf dem Betzenberg holten sich die Flingeraner am heutigen Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern eine 0:3-Klatsche ab. Die Mannschaften auf den Abstiegsrängen, die allesamt erst am morgigen Sonntag spielen, sind damit in direkter Schlagdistanz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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