Stimmungsmacher Messi | Juve im Hintertreffen

Messi schließt Frieden

Nach dem Schmierentheater vor wenigen Wochen haben sich die Wogen zum Thema Lionel Messi wesentlich geglättet. La Pulga ziert die heutige Titelseite der ‚Sport‘, die von den Redekünsten des Superstars begeistert ist. „Leos Worte sind ein Balsam für die Mannschaft, die beginnt, wieder Luft zu atmen“, schreibt die katalanische Fachzeitung und titelt: „Messi motiviert die Mannschaftskabine.“ Die beiden Parteien scheinen das Kriegsbeil begraben zu haben, Messi weiß seine Teamkollegen wieder hinter sich. „Mit Leo bis ans Ende der Welt“, romantisiert die Sport´.

Zauberhafte Serie A

Inter Mailand hat nach dem dreifachen Vizetitel in der vergangenen Spielzeit viel vor. Mit 5:2 gewann das Team von Antonio Conte am gestrigen Mittwoch gegen Aufsteiger Benevento Calcio auch das zweite Spiel in der Serie A. „Juve, pass auf die beiden auf“, warnt die ‚Tuttosport‘ den amtierenden Meister Juventus Turin und erinnert daran, dass auch Atalanta Bergamo die ersten beiden Saisonspiele für sich entscheiden konnte. Das Team um Robin Gosens und Co. fegte jüngst Lazio Rom mit 4:1 vom Platz. „Gut, Inter, gut“, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘ und hebt sich für Atalanta mit „sehr gut“ ein Sonderlob auf. Juve, das gegen die AS Rom nicht über ein 2:2 hinauskam, findet sich nun in der Rolle des Verfolgers wieder.