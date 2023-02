„Passt super“ – Sabitzer sammelt erste Kauf-Argumente

Marcel Sabitzer brauchte keine lange Eingewöhnungszeit bei Manchester United. Trainer Erik ten Hag vertraute dem Mittelfeldspieler zuletzt dreimal in Folge in der Startelf. Sabitzer-Berater Roger Wittmann meint gegenüber ‚Sport1‘: „Marcel ist ein Topspieler. Es überrascht mich überhaupt nicht, dass er schon so schnell so gute Leistungen bringt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Wittmann erklärt: „Wer so viel Erfahrung hat wie Marcel, ob in der Champions League oder mit seinen mittlerweile über 60 Länderspielen, der braucht nicht lange, um sich bei so einem Klub und in so einer Liga zurechtzufinden. […] Bei Manchester United sehen wir jetzt den Marcel aus Leipzig wieder. Das freut mich sehr für ihn.“

Lese-Tipp

FC Bayern: Mazraoui trainiert wieder

20 Millionen?

Beim FC Bayern war Sabitzer in den Wochen vor seiner Leihe nur noch als Einwechselspieler gefragt. Bis zum Sommer läuft der 28-Jährige nun vorerst auf der Insel auf. „Er liebt diese englische Härte“, weiß Wittmann: „Das war von vornherein klar, dass die Premier League super für ihn passt. Er ist ein aggressiver Spieler. Er macht dort genau das, was er kann. Und das ist dort eben auch gefragt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Möglich, dass Sabitzers Qualitäten in Manchester auch über den Sommer hinaus gefragt sind. 20 Millionen Euro stellt man sich in München dem Vernehmen nach als Ablöse vor – die Bayern selbst hatten einst 15 Millionen an RB Leipzig gezahlt. Eine Entscheidung wird aber noch einige Zeit auf sich warten lassen, so Sabitzers Agent: „Das werden wir sehen, wenn es so weit ist.“