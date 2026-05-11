Kiel winkt Millionen-Verkauf

Das Kapitel Holstein Kiel könnte für Tymoteusz Puchacz im Sommer endgültig enden. Laut ‚transfermarkt.de‘ plant der aserbaidschanische Meister Sabah FK, den Polen fest zu verpflichten. Es werde eine Ablösesumme von etwa einer Million Euro fällig, zudem sollen sich die Störche eine Weiterverkaufsbeteiligung sichern.

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Puchacz kam vor zwei Jahren für zwei Millionen von Union Berlin an die Förde. Bei seiner Leihstation in Aserbaidschan blüht der 27-jährige Außenverteidiger auf und trug mit bislang zwölf Vorlagen zum Titelgewinn bei. Bei Kiel kam Puchacz lediglich zu zwölf Einsätzen.