DFB aufgepasst: Bosnien scoutet deutsches Barça-Juwel

Mit starken Leistungen für die zweite Mannschaft des FC Barcelona hat Mirza Catovic das Interesse des bosnisch-herzegowinischen Verbands geweckt. Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, hat der Technische Direktor Emir Spahic den zentralen Mittelfeldspieler vor Ort in Barcelona im Estadi Johan Cruyff genauer unter die Lupe genommen.

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Catovic läuft aktuell für die deutsche U20-Nationalmannschaft (drei Länderspiele) unter Hannes Wolf auf. Da er in Serbien geboren ist, könnte er sowohl für sein Heimatland als auch für Bosnien-Herzegowina auflaufen. Der 19-Jährige stammt aus der Talentschmiede des VfB Stuttgart und wurde im Sommer von Barça ausgeliehen. Die Katalanen verfügen über eine Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro.