Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

DFB aufgepasst: Bosnien scoutet deutsches Barça-Juwel

von Remo Schatz - Quelle: Sport
1 min.
Mirza Catovic im Stuttgart-Trikot @Maxppp

Mit starken Leistungen für die zweite Mannschaft des FC Barcelona hat Mirza Catovic das Interesse des bosnisch-herzegowinischen Verbands geweckt. Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, hat der Technische Direktor Emir Spahic den zentralen Mittelfeldspieler vor Ort in Barcelona im Estadi Johan Cruyff genauer unter die Lupe genommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Catovic läuft aktuell für die deutsche U20-Nationalmannschaft (drei Länderspiele) unter Hannes Wolf auf. Da er in Serbien geboren ist, könnte er sowohl für sein Heimatland als auch für Bosnien-Herzegowina auflaufen. Der 19-Jährige stammt aus der Talentschmiede des VfB Stuttgart und wurde im Sommer von Barça ausgeliehen. Die Katalanen verfügen über eine Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
Barcelona
Stuttgart
Mirza Ćatović

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Mirza Ćatović Mirza Ćatović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert