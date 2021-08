Tomiyasu wechselt zu Arsenal

Takehiro Tomiyasu schlägt ein neues Kapitel in der Premier League auf. Wie der FC Arsenal offiziell bekanntgibt, wechselt der Abwehrspieler vom FC Bologna mit sofortiger Wirkung an die Themse und unterzeichnet einen langfristigen Vertrag.

Nach der Verpflichtung von Ben White (23), der von Brighton & Hove Albion kam, ist Tomiyasu die zweite Verstärkung für die Defensive. Der 23-fache japanische Nationalspieler kann als Innen- und Außenverteidiger spielen. Die Ablösesumme liegt dem Vernehmen nach bei 20 Millionen Euro plus drei Millionen mögliche Boni.

Welcome to The Arsenal, Takehiro Tomiyasu 🇯🇵 pic.twitter.com/trL4Wq7zXW