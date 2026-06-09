Paderborn: Nächster Neuzugang im Anflug

Der SC Paderborn kann wohl zeitnah den nächsten Neuzugang präsentieren. Wie die ‚Westfälischen Nachrichten‘ und die ‚Bild‘ übereinstimmend berichten, steht Jano ter Horst vor dem Wechsel zum Bundesliga-Aufsteiger. Laut dem Boulevardblatt hat der Rechtsverteidiger am heutigen Dienstagmorgen einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

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Der 23-Jährige kommt von Zweitliga-Absteiger Preußen Münster. Als Ablöse stehen rund 300.000 Euro im Raum. Auch der VfL Bochum und Eintracht Braunschweig waren lange an ter Horst dran, für den es stattdessen bald in der Bundesliga weitergeht.