Transferoffensive bei City | Flieht Díaz vor Wirtz?

Nehmt euch in Acht

Mit der abgelaufenen Saison ist man bei Manchester City verständlicherweise alles andere als zufrieden. Nachdem die Skyblues in den vergangenen Spielzeiten alles gewinnen konnten, was es zu gewinnen gibt, stehen sie in diesem Jahr vollkommen nackt ohne Titel da. Ein Gefühl, das nicht zur Gewohnheit werden soll, weswegen City-Boss Khaldoon Al Mubarak nun zum Angriff bläst.

Wie die ‚Sun‘ den Vorsitzenden aus seinem Brief an die City-Anhänger zitiert, steht dem entthronten Serienmeister ein Umbruch bevor. Man hätte sich bereits früher von Altlasten trennen sollen: „Letzten Sommer hätten wir bei einigen notwendigen Veränderungen wahrscheinlich aggressiver vorgehen sollen. Das haben wir nicht getan, und das ist uns am Ende teuer zu stehen gekommen. Wir haben bereits im Januar mit dem Umbau des Teams begonnen.“ Konsequenz: Noch vor der Klub-WM soll das neue Team stehen.

Geld statt Konkurrenzkampf?

Mit Florian Wirtz könnte der FC Liverpool bald den nächsten Superstar in seinen Reihen begrüßen. Der gebürtige Pulheimer dürfte in der Offensive ebenso wie Vereinslegende Mohamed Salah gesetzt sein. Für den Rest der Reds bedeutet die Ankunft des Spielmachers dagegen nur noch mehr Konkurrenzkampf. Luis Díaz bietet sich nun ein Ausweg.

Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, prüft Al Nassr die Möglichkeit eines Transfers des kolumbianischen Flügelspielers. Die Saudis beendeten die abgelaufene Saison nur auf Platz drei, zudem steht Superstar Cristiano Ronaldo vor einem Abgang. Ein neuer Star käme da gerade recht. Finanziell dürfte sich ein Engagement in der Wüste für Díaz auszahlen, sportlich wäre ein Wechsel aber ein Schritt zurück.