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Bundesliga

Werder-Klartext zu Musah

von Tobias Feldhoff - Quelle: DeichStube
Salim Musah kratzt sich am Hals @Maxppp

Beim SV Werder Bremen plant man für die kommende Saison fest mit Angreifer Salim Musah (20). „Wir planen zu 100 Prozent mit ihm“, stellt Clemens Fritz auf Nachfrage der ‚DeichStube‘ klar.

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Mit Kenny Quetant (19) und Cedric Itten (30) haben die Bremer in diesem Sommer bereits zwei Mittelstürmer unter Vertrag genommen. Dennoch betont Fritz mit Blick auf Musah: „Er wird fester Bestandteil unseres Profikaders sein, weil wir sein Potenzial sehen und schätzen. Ihn zu verleihen, ist kein Thema.“

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