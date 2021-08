Jovic: Enttäuschung, die Dritte?

Im Sommer 2019 wechselte Luka Jovic für 60 Millionen Euro und mit großen Erwartungen auf beiden Seiten zu Real Madrid. Die magere Bilanz nach der ersten Saison: 22 Einsätze, zwei Tore, ein Assist. Im darauffolgenden Sommer nahm sich Jovic vor, die zweite Saison für den Durchbruch zu nutzen. So groß die Ambitionen auch waren, so groß war dann aber auch die nächste Enttäuschung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach fünf Spielen ohne Torbeteiligung suchte der Serbe ab Januar sein Glück als Leihspieler bei Ex-Klub Eintracht Frankfurt. Das Gastspiel in der alten Heimat durfte zum Ende hin aber auch eher als durchwachsen bezeichnet werden. Jetzt ist Jovic wieder in Madrid und nimmt den nächsten Anlauf.

„Ich möchte, dass am Ende alles besser wird, denn ich bin nicht zufällig nach Madrid gekommen“, startete der 23-Jährige erneut mit großer Motivation in die Vorbereitung. Gebessert hat sich die Lage in den vergangenen Wochen aber nicht.

Weiterhin glücklos

Beim Testspiel vergangene Woche gegen die Glasgow Rangers stand Jovic in der Startelf. Die Leistung des Stürmers war aber wieder einmal enttäuschend, am Ende verlor Real mit 1:2 und Jovic wurde ausgewechselt. Wie die ‚as‘ berichtet, würden die Madrilenen den bis 2025 gebundenen Nationalspieler nach den Eindrücken in den vergangenen Wochen gerne wieder abgeben.

Jovic selbst wäre auch nicht abgeneigt. „Wenn es in meinem Alter noch einmal eine Leihe wird, dann nur zu einem Klub, der meine Qualität schätzt und bei dem ich als Stammspieler eingeplant wäre“, sagt der Ex-Frankfurter. In Madrid ist er von einer solchen Rolle auch im dritten Anlauf weit entfernt.