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Serie A

Italiens Top-Torjäger zum BVB?

Das Wintertransferfenster naht und einige Bundesligisten sehen akuten Bedarf, ihre Kader aufzubessern. Vor allem in der Offensive drückt bei mehreren Teams der Schuh. Abhilfe könnte der derzeit beste Knipser der Serie A schaffen.

von Martin Schmitz - Quelle: Teamtalk
1 min.
Gustavo Varela vom AC Monza freut sich über einen Treffer @Maxppp

Eine besonders steile Karriere legt derzeit Gustavo Varela in der Serie A hin. Erst im Sommer war der 21-jährige Angreifer aus der zweiten Mannschaft von Benfica Lissabon zum AC Monza gewechselt. Dort startet der portugiesische U21-Nationalspieler so richtig durch – folgt der nächste Wechsel bereits im Winter?

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Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, haben gleich eine ganze Reihe europäischer Topklubs den Rechtsfuß am Samstag bei der Niederlage gegen den FC Bologna (1:2) beobachtet, bei der Varela die zwischenzeitliche Führung erzielt hatte. Neben Tottenham Hotspur, dem FC Chelsea und Atlético Madrid waren demnach unter anderem auch Scouts von RB Leipzig und Borussia Dortmund auf der Tribüne, um sich den Youngster anzusehen.

In seinen ersten neun Ligaspielen netzte Varela neunmal und legte einen weiteren Treffer auf. Der Stürmer war an mehr als der Hälfte aller Monza-Ligatreffer direkt beteiligt und schnürte auch in der ersten Runde der Coppa Italia gegen Avellino (3:0) einen Doppelpack.

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„Ein guter Allrounder“

Auch die großen italienischen Traditionsklubs sind bereits auf Varela aufmerksam geworden, der im Sommer für nur 2,5 Millionen Euro Ablöse nach Monza gewechselt war. Varela ist kein reiner Abschlusstürmer, sondern hat auch ein gutes Gespür für den freien Raum sowie das richtige Timing bei Steilläufen in den Strafraum und ist damit „ein guter Allrounder“ vor dem Tor, beschreibt ‚Teamtalk‘.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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