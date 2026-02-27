Einkaufszettel enthüllt: Drei Neue für Arsenal

Insbesondere auf drei Positionen hält der FC Arsenal offenbar Ausschau nach Verstärkung. Laut Fabrizio Romano würde der Premier League-Spitzenreiter gerne einen jungen Rechtsverteidiger, einen zentralen Mittelfeldakteur sowie einen Flügelspieler an Bord holen. Für diese Planstellen werden bereits einige Kandidaten gehandelt.

Auf der Suche nach einem aufstrebenden Mann für die rechte Abwehrseite könnte Arsenal in der Bundesliga fündig werden. Die Engländer gehören Berichten zufolge zu den Bewerbern für Nnamdi Collins (22/Eintracht Frankfurt), der innen wie außen verteidigen kann. Die SGE ruft 35 bis 40 Millionen Euro Ablöse auf. Ebenfalls ins Spiel gebracht wird Ex-BVB-Flirt Iván Fresneda (21/Sporting Lissabon).

Bedienen sich die Gunners in der Bundesliga?

Für das Mitteldfeldzentrum hat man Interesse bei Leon Goretzka (31/FC Bayern) angemeldet, der ablösefrei zu haben ist. Allerdings haben den DFB-Nationalspieler einige Klubs auf dem Zettel. Bereits im Winter mit Arsenal in Verbindung gebracht wurde Sandro Tonali (25/Newcastle United). Die Gunners sollen weiter scharf auf den Italiener sein, günstig wäre dieser aber definitiv nicht.

Als jüngere Optionen hatte man in den vergangenen Monaten Assan Ouédraogo (19/RB Leipzig) und Aleksandar Stankovic (20/FC Brügge) zumindest mal beobachtet. Darüber hinaus im Emirates gehandelt: Mateus Mané (18/Wolverhampton Wanderers).

Bis zu 100 Millionen für Gordon?

Auf der offensiven Außenposition führt eine heiße Spur derzeit zu Anthony Gordon (25/Newcastle). Arsenal liegt Berichten zufolge im Rennen um den Engländer vorn, für einen Transfer wäre aber wohl eine Summe in Richtung der 100-Millionen-Marke vonnöten.

Die Entwicklung von Bundesliga-Youngster Bazoumana Touré (19/TSG Hoffenheim) verfolgt man ebenfalls genau. Zudem soll Arsenal über Mittelsmänner zugesteckt worden sein, dass Nico Williams (23/Athletic Bilbao) im Sommer gegebenenfalls einen Wechsel in Betracht zieht.