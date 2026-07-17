Ajax Amsterdam hat sich die Dienste von Marcos Leonardo gesichert Wie die Niederländer bekanntgeben, kommt der 23-jährige Stürmer für 20 Millionen Euro von Al Hilal und unterschreibt einen Vertrag bis 2031.

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Bem-vindo, Marcos Leonardo Santos Almeida 🇧🇷 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 17, 2026

Für Leonardo flossen im Laufe seiner Karriere nun schon über 80 Millionen Euro an Ablösesummen. 2024 war er für 40 Millionen von Benfica nach Saudi-Arabien gewechselt, schoss dort in 51 Ligaspielen 30 Tore. Ajax-Direktor Jordi Cruyff stellt klar: „Seine Hauptaufgabe hier ist es, Tore zu schießen, und wir haben vollstes Vertrauen in ihn.“