Eredivisie
Ajax gelingt 20-Millionen-Coup
1 min.
@Maxppp
Ajax Amsterdam hat sich die Dienste von Marcos Leonardo gesichert Wie die Niederländer bekanntgeben, kommt der 23-jährige Stürmer für 20 Millionen Euro von Al Hilal und unterschreibt einen Vertrag bis 2031.
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Bem-vindo, Marcos Leonardo Santos Almeida 🇧🇷— AFC Ajax (@AFCAjax) July 17, 2026
Für Leonardo flossen im Laufe seiner Karriere nun schon über 80 Millionen Euro an Ablösesummen. 2024 war er für 40 Millionen von Benfica nach Saudi-Arabien gewechselt, schoss dort in 51 Ligaspielen 30 Tore. Ajax-Direktor Jordi Cruyff stellt klar: „Seine Hauptaufgabe hier ist es, Tore zu schießen, und wir haben vollstes Vertrauen in ihn.“
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