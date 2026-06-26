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Hertha-Abschied: Cuisance hat unterschrieben

von Remo Schatz - Quelle: rclens.fr
1 min.
Michaël Cuisance freut sich von Herzen @Maxppp

Michaël Cuisance macht einen Haken hinter seine Zeit in Deutschland. Der französische Mittelfeldspieler wechselt zurück in seine Heimat und schließt sich dem RC Lens an. Dem Vernehmen nach streicht Hertha BSC eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro ein, der Vertrag im Berliner Westend war noch bis 2029 datiert.

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2017 hatte sich Borussia Mönchengladbach Cuisance geschnappt, zwei Jahre später ging es weiter zum FC Bayern. Dort konnte sich der 26-Jährige aber nie durchsetzen. Seit 2024 war er in der Hauptstadt aktiv und gehörte dort zu den Leistungsträgern. Mit Lens wird Cuisance in der kommenden Saison Champions League-Fußball spielen, die Nordfranzosen landeten in der abgelaufenen Saison auf Rang zwei hinter Paris St. Germain.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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