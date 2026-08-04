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Premier League

Reijnders bei der Konkurrenz beliebt

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Tijjani Reijnders geht enttäuscht vom Platz @Maxppp

Unter Umständen könnte Tijjani Reijnders noch im Verlauf der Sommer-Transferperiode innerhalb der Premier League wechseln. Neben Newcastle United hat nun auch Nottingham Forest Interesse am Mittelfeldspieler von Manchester City hinterlegt, berichtet Fabrizio Romano.

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Die Magpies sollen sogar schon seit Juni am 28-jährigen Niederländer dran sein. Bei den Skyblues spielte Reijnders vor allem in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr die erste Geige. Sein Vertrag ist noch bis 2030 gültig, dementsprechend müssten Interessenten wohl eine hohe Ablöse bieten.

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