Stars trotz Schulden: Laporta verteidigt Barças Transfer-Offensive

60 Millionen Euro für Raphinha, bis zu 50 Millionen für Robert Lewandowski, hier vielleicht noch 90 Millionen für Bernardo Silva, da noch einmal 60 Millionen und mehr für Abwehrmann Jules Koundé. Beim FC Barcelona scheint das Geld weiter auf Bäumen zu wachsen. Dabei schleppen die Katalanen noch immer Verbindlichkeiten von 1,35 Milliarden Euro mit sich herum.

Warum wirft Barça in dieser Situation so unbekümmert mit Transfer-Millionen um sich? „Wir wollen ein konkurrenzfähiges Team bilden […]. Mein Traum ist es, dass Barça wieder zu einer weltweiten Referenz wird“, sagt Präsident Joan Laporta bei ‚Misión Europa‘, einer Sendung des latein-amerikanischen Sportsenders ‚TUDN‘.

„Der Fußball wartet nicht“, hebt der Klubboss im Stile seiner Vorgänger die sportliche Konkurrenzfähigkeit hervor, „wir müssen es jetzt tun.“ Immerhin räumt Laporta noch ein: „Wenn sich die Wirtschaft nicht erholt, wird es sehr schwierig.“ Wie das angesichts der immensen Kaderkosten gelingen soll, kann oder will der 60-Jährige an dieser Stelle nicht erörtern.

Hebel-Politik greift zu kurz

Nun ist bekannt, dass die Blaugrana an großen Sponsorendeals arbeiten, die Laporta bevorzugt als „wirtschaftliche Hebel“ bezeichnet. Spotify steht als Trikot- und Stadionsponsor fest, Sixth Street als neuer Inhaber von zehn Prozent der TV-Rechte. Weitere 15 Prozent sollen noch verkauft werden. Insgesamt rund eine Milliarde Euro will Barça auf diesem Weg einnehmen.

Nach Adam Riese können 1,35 Milliarden Euro Schulden damit nicht ausgeglichen werden, zumal mehrere hundert Millionen der Sponsoring-Einnahmen in das Kaderbudget fließen werden. Laporta gibt sich gerne auf Kosten seines Vorgängers Josep Bartomeu als Sanierer des Klubs – wirklich nachhaltig mutet seine Agenda mit all den Millionen-Neuzugängen aber auch nicht an.