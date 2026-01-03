Menü Suche
Kommentar 4
FT-Exklusiv FT-Kurve Bundesliga

Neues Abwehr-Juwel für den FC Bayern?

Beim FC Bayern befasst man sich mit der Verpflichtung eines neuen Abwehrtalents. Der Blick wandert zu einem portugiesischen U21-Nationalspieler.

von Tobias Feldhoff - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Tiago Gabriel hadert @Maxppp

Sollte Dayot Upamecano (27) wie erwartet seinen auslaufenden Vertrag verlängern, kann man den zweiten Teil des Vorhabens beim FC Bayern etwas entspannter angehen. Der Plan sieht vor, noch einen jungen Herausforderer für die Innenverteidigung zu verpflichten. Die Tage von Min-jae Kim (29) dürften dann gezählt sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse bekunden die Bayern nach FT-Informationen an Tiago Gabriel (21), der momentan bei der US Lecce eine bemerkenswerte Entwicklung nimmt. Vor fast genau einem Jahr war der portugiesische U21-Nationalspieler für nur etwas mehr als eine Million Euro aus seiner Heimat von Estrela Amadora gekommen. Inzwischen zählt Gabriel zu den gefragtesten Spielern der Serie A.

Auch der FC Barcelona sowie der saudische Klub Neom SC beobachten den 1,96 Meter großen Rechtsfuß, der bei den Bayern als etwas erfahrenere Alternative zu Tylel Tati (17) betrachtet werden kann. Vor einigen Wochen hatte FT das Interesse der Münchner an dem Talent vom FC Nantes exklusiv aufgedeckt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
La Liga
FC Bayern
Barcelona
Lecce
Tiago Gabriel Coelho Oliveira

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
La Liga La Liga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Barcelona Logo FC Barcelona
Lecce Logo US Lecce
Tiago Gabriel Coelho Oliveira Tiago Gabriel Coelho Oliveira
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert