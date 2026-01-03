Neues Abwehr-Juwel für den FC Bayern?

Sollte Dayot Upamecano (27) wie erwartet seinen auslaufenden Vertrag verlängern, kann man den zweiten Teil des Vorhabens beim FC Bayern etwas entspannter angehen. Der Plan sieht vor, noch einen jungen Herausforderer für die Innenverteidigung zu verpflichten. Die Tage von Min-jae Kim (29) dürften dann gezählt sein.

Interesse bekunden die Bayern nach FT-Informationen an Tiago Gabriel (21), der momentan bei der US Lecce eine bemerkenswerte Entwicklung nimmt. Vor fast genau einem Jahr war der portugiesische U21-Nationalspieler für nur etwas mehr als eine Million Euro aus seiner Heimat von Estrela Amadora gekommen. Inzwischen zählt Gabriel zu den gefragtesten Spielern der Serie A.

Auch der FC Barcelona sowie der saudische Klub Neom SC beobachten den 1,96 Meter großen Rechtsfuß, der bei den Bayern als etwas erfahrenere Alternative zu Tylel Tati (17) betrachtet werden kann. Vor einigen Wochen hatte FT das Interesse der Münchner an dem Talent vom FC Nantes exklusiv aufgedeckt.