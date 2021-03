AS Rom - Napoli: So könnt ihr das Serie A-Spiel live sehen

Fünfter (Neapel) gegen Sechster (Rom) heißt es am Wochenende in Italien. Beide Vereine haben zurzeit 50 Punkte auf dem Konto. Der erste Champions League-Platz ist nur zwei Zähler entfernt. Klar, dass beide Schwergewichte die Partie nutzen wollen, um sich einen wichtigen Vorsprung gegen einen direkten Konkurrenten zu erarbeiten. Die aktuelle Form spricht für die Neapolitaner, denen zuletzt ein 1:0-Achtungserfolg gegen den zweiten AC Mailand gelungen ist. Rom hingegen verlor am vergangenen Wochenende mit 0:2 gegen den Vorletzten Parma Calcio.

Rom gegen Neapel live im TV und im Live-Stream

Die Serie A-Partie zwischen den Giallorossi und den Azzurri findet am Sonntag, den 21. März statt. Der Anstoß im Stadio Olimpico erfolgt planmäßig um 20.45 Uhr. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie live. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Rom und Napoli weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.