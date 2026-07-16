Traum-Ablöse: Eintracht verkauft Amenda

Aurèle Amenda kehrt der Frankfurter Eintracht nach eineinhalb Jahren den Rücken. Der der 22-jährige Innenverteidiger wechselt zu Premier League-Aufsteiger Coventry City. Dem Vernehmen nach kassiert die SGE bis zu 20 Millionen Euro inklusive Boni für den Schweizer Nationalspieler.

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„Ich bin wirklich glücklich und es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Nach dem ersten Gespräch mit dem Trainer spürte ich sein Vertrauen und mir gefiel das Projekt. Daher empfinde ich dies als einen sehr guten Schritt für mich“, so Amenda über seine Unterschrift.

Amenda war im Januar 2024 für 9,5 Millionen Euro von den Young Boys Bern an den Main gewechselt. In 42 Pflichtspielen zeigte der Schweizer sein Potenzial, konnte sich aber erst in der vergangenen Rückrunde durchsetzen. Nun wagt der Innenverteidiger den Sprung in die Premier League.

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Nächster Abgang in der Defensive

Mit dem Wechsel setzt sich der personelle Umbruch in der Frankfurter Hintermannschaft fort. Die Abschiede von Rasmus Kristensen (28) und Nathaniel Brown (23) waren bereits fix.