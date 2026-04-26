Real: Paz-Rückkehr besiegelt

Como 1907 ist über den bevorstehenden Abgang von Shootingstar Nico Paz in Richtung Real Madrid bereits informiert. Dies geht aus einem Bericht der ‚as‘ hervor, laut dem das Überraschungsteam der Serie A bereits nach potenziellen Nachfolgern für den 21-jährigen Mittelfeldspieler Ausschau hält. Beim jungen Argentinier – der seit 2024 in Como spielt – ziehen die Königlichen die festgelegte Rückkaufklausel in Höhe von rund neun Millionen Euro zum Saisonende.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während seiner Zeit in der Serie A hat sich Paz prächtig entwickelt und zum unangefochtenen Stammspieler in Italien entwickelt. In der Liga bringt es der achtfache Nationalspieler in dieser Spielzeit auf 32 Einsätze, in denen er zwölf Treffer und sieben Vorlagen beisteuerte. Mit Como kämpft der Youngster derzeit noch um die Teilnahme am europäischen Wettbewerb. Ab Sommer zieht es den Linksfuß dann wieder nach Madrid, wo er bereits zwischen 2016 und 2024 unter Vertrag stand und sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlief.