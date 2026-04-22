Ribéry zurück zum FC Bayern?

Kehrt ein weiterer Triple-Held von 2013 im Sommer zurück zum FC Bayern? Laut einem Bericht der ‚Bild‘ könnte Dante, der seinen Vertrag als neuer Coach der U23 bereits unterschrieben hat, Bayern-Legende Franck Ribéry als Co-Trainer nach München mitbringen. „Das Gerücht hält sich schon länger rund um den Bayern-Campus und nimmt immer mehr an Fahrt auf“, so das Boulevardblatt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Spieler räumte Ribéry beim deutschen Rekordmeister zwischen 2007 und 2019 alles ab, was man im Klubfußball gewinnen kann. Nach seinem Karriereende 2022 arbeitete er bis 2024 als Techniktrainer in Italien bei US Salernitana. Eine Rückkehr an die Säbener Straße kann sich der Fanliebling der ‚Bild‘ zufolge gut vorstellen. Eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.