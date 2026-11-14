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Serie C

Schon morgen: Ronaldinho feiert Profi-Comeback

von Lukas Hörster
3 min.
Ronaldinho zeigt die Richtung an @Maxppp
Ravenna Forlì

Der ehemalige Weltfußballer Ronaldinho steht vor dem Comeback im Profifußball. Wie sein Verein Ravenna FC mitteilt, soll der 46-jährige Brasilianer am morgigen Sonntag (17:30 Uhr) gegen Forlì erstmals in dieser Saison mitwirken.

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Schon im Sommer hatte Ravenna den PR-Coup verkündet, bislang ließ Ronaldinhos Debüt für den italienischen Drittligisten aber auf sich warten. Sein bislang letztes Profispiel bestritt der Weltmeister von 2002 im September 2015 für Fluminense in seiner brasilianischen Heimat. In Europa spielte Ronaldinho für Paris St. Germain, den FC Barcelona und den AC Mailand.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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