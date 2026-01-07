Ajax: Ugarte im Fokus

Auf der Suche nach einem neuen zentralen Mittelfeldspieler zieht Ajax Amsterdam nun auch Manuel Ugarte in Betracht. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, sollen die Niederländer an einer Leihe des 24-Jährigen interessiert sein. Der Uruguayer zeigt sich offen für einen Wechsel in die Eredivisie, allerdings könnte sein üppiges Gehalt bei Manchester United zur finanziellen Hürde werden.

Ugarte war im Sommer 2024 von PSG zu den Red Devils gewechselt, konnte sich dort aber seitdem nicht festspielen. Mit Blick auf die Weltmeisterschaft drängt der Rechtsfuß auf mehr Spielzeit und wird auch bei Galatasaray gehandelt. Bei Ajax sucht man aufgrund des bevorstehenden Abgangs von Kenneth Taylor (23) zu Lazio Rom händeringend nach einem neuen Sechser und hat neben Ugarte auch Daley Blind (35) auf dem Zettel, der zu seinem Jugendverein zurückkehren könnte.