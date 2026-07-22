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La Liga

Real-Einigung: Überraschende Wende um Rodri?

von Dominik Sandler - Quelle: Matteo Moretto | Ramón Álvarez
Rodri und sein Trainer Luis de la Fuente @Maxppp

Weltmeister Rodri könnte überraschend doch zu Wunschklub Real Madrid wechseln. Wie Matteo Moretto berichtet, hat der spanische Mittelfeldstratege den Königlichen bereits die Zusage gegeben, eine vertragliche Einigung stehe kurz bevor. ‚Radio Marca‘-Journalist Ramón Álvarez bestätigt, dass es in den vergangenen Stunden ein Umdenken bei den Madrilenen gegeben hat.

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Denn eigentlich war Real-Präsident Florentino Pérez dagegen, den Kapitän der spanischen Nationalmannschaft an Bord zu holen. Jetzt hat sich das Blatt angeblich gewendet. Kontakt zu Manchester City gebe es noch nicht, die Skyblues selbst versuchen seit Monaten, den 2027 auslaufenden Vertrag des 30-Jährigen zu verlängern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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