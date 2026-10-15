Auf die wichtigsten Rahmendaten hatten sich der FC Bayern und Harry Kane (33) schon vor rund eineinhalb Wochen verständigt, jetzt wurden auch die finalen Details vereinbart. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird Kane in Kürze seinen neuen Vertrag unterschreiben.

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Laut ‚Sky Sports‘ und Fabrizio Romano wird zur Stunde der letzte Papierkram von den Anwälten erledigt. Seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt wird Kane bis 2029 verlängern. Offiziell soll die Verlängerung laut ‚Sky‘ in den kommenden Tagen über die Bühne gehen.

Ob die zuletzt von der Spielerseite geforderte Ausstiegsklausel für eine Rückkehr in die Premier League sowie ein Matching Right für Tottenham Hotspur Teil des Deals sind, ist noch nicht durchgesickert.