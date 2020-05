Preetz: „Unglückliche“ Tousart-Situation

Hertha BSC bangt um eine pünktliche Ankunft von Neuzugang Lucas Tousart (23). „Wir hoffen, dass wir Lucas entsprechend der Leihvereinbarung zum 1. Juli bei uns begrüßen können“, äußert Manager Michael Preetz gegenüber dem ‚kicker‘ und bezeichnet die Situation als „mindestens unglücklich“.

Der Hintergrund: Tousart muss unter anderem mit seinem derzeitigen Klub Olympique Lyon noch das Rückspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Juventus Turin austragen. Bei der Hertha hofft man, dass dies noch bis Ende Juni geschieht. „Es gibt ein paar offene Fragen, die die UEFA beantworten muss“, so Preetz. Neu-Coach Bruno Labbadia will sich in den kommenden Tagen zumindest erstmals telefonisch mit Tousart austauschen.