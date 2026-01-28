RB droht Abgang von Knipser Eduardo

Ohne ein einziges Pflichtspiel für die Profis könnte Yannick Eduardo RB Leipzig verlassen. Laut Fabrizio Romano ist Udinese Calcio am 20-Jährigen interessiert. Aktuell ist der Tscheche sehr erfolgreich bei seiner Leihstation beim FC Dordrecht unterwegs.

In der zweiten niederländischen Liga steht Eduardo bei zwölf Toren und fünf Vorlagen nach 22 Partien. Es ist bereits die dritte Leihstation in den Niederlanden für Eduardo. An RB ist der U21-Nationalspieler noch bis 2027 gebunden.