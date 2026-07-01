Menü Suche
Kommentar
Premier League

Konkreter Vorstoß bei Tottenhams Gray

von Fabian Ley - Quelle: Fabrizio Romano
Archie Gray (l.) und Lucas Bergvall beim Training von Tottenham Hotspur @Maxppp

Newcastle United würde sich gerne mit Archie Gray verstärken, beißt im Werben aktuell aber auf Granit. Laut Fabrizio Romano hat Tottenham Hotspur ein Angebot der Magpies für das 20-jährige Mittelfeldtalent abgelehnt. Die Magpies bleiben dem Bericht zufolge aber am englischen U21-Nationalspieler dran.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tottenham hingegen habe seine Haltung allerdings klar zum Ausdruck gebracht, sodass eine Einigung derzeit zumindest nicht in greifbarer Nähe ist. Gray war im Sommer 2024 für rund 41 Millionen Euro von Leeds United zu den Spurs gewechselt, in der vergangenen Saison kam er auf 24 Einsätze (zwei Tore, zwei Vorlagen).

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Spurs
Newcastle
Archie James Francis Gray

Weitere Infos

Premier League Premier League
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Newcastle Logo Newcastle United
Archie James Francis Gray Archie James Francis Gray
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert