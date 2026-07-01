Konkreter Vorstoß bei Tottenhams Gray

Newcastle United würde sich gerne mit Archie Gray verstärken, beißt im Werben aktuell aber auf Granit. Laut Fabrizio Romano hat Tottenham Hotspur ein Angebot der Magpies für das 20-jährige Mittelfeldtalent abgelehnt. Die Magpies bleiben dem Bericht zufolge aber am englischen U21-Nationalspieler dran.

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Tottenham hingegen habe seine Haltung allerdings klar zum Ausdruck gebracht, sodass eine Einigung derzeit zumindest nicht in greifbarer Nähe ist. Gray war im Sommer 2024 für rund 41 Millionen Euro von Leeds United zu den Spurs gewechselt, in der vergangenen Saison kam er auf 24 Einsätze (zwei Tore, zwei Vorlagen).