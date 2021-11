Fulhams Toptalent Carvalho auf dem Sprung

Fábio Carvalho wird seinen auslaufenden Vertrag beim FC Fulham wohl nicht verlängern. Wie die ‚Sun‘ berichtet, hat der offensive Mittelfeldspieler ein hoch dotiertes Vertragsangebot der Cottagers abgelehnt. Nun plane der Premier League-Absteiger, den 19-Jährigen im kommenden Transferfenster im Winter zu verkaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter anderem Real Madrid sowie namentlich nicht genannte Topklubs aus der Premier League sollen Carvalho auf dem Zettel haben. In der laufenden Saison gelangen dem Engländer drei Treffer und ein Assist in sechs Pflichtspielen. Aufgrund einer Fußverletzung fehlte Carvalho Fulham von Anfang September bis Ende Oktober und verpasste einen Großteil der Spiele in der laufenden Saison.