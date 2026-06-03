Duranville-Verkauf: BVB stellt klare Bedingung

Borussia Dortmund gibt Julien Duranville nicht auf. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ würde der BVB den 20-Jährigen nur verkaufen, wenn der aufnehmende Verein einer Rückkaufklausel zustimmt. Damit möchten die Dortmunder vorsorgen, sollte der dribbelstarke Flügelspieler doch noch den Durchbruch schaffen.

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Gelingt dieses Vorhaben nicht, strebt der Vizemeister dem Bericht zufolge ein weiteres Leihgeschäft an. In der abgelaufenen Rückrunde war Duranville an den FC Basel verliehen, konnte seine Entwicklung dort aber nicht ankurbeln. Ein Angebot des AC Monza von 1,5 Millionen Euro lehnten die Schwarz-Gelben zuletzt ab. Vertraglich gebunden ist der Belgier, der 2023 für 8,5 Millionen Euro nach Dortmund kam, noch bis 2028.