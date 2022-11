Ziyech im Winter nach Mailand?

Der AC Mailand beschäftigt sich offenbar ein weiteres Mal mit Hakim Ziyech vom FC Chelsea. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, möchten die Rossoneri im Winter einen erneuten Versuch unternehmen, den Marokkaner nach Italien zu lotsen. Ziyech soll dem Vernehmen nach eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro kosten, dies sei für Milan machbar. Ziyechs Jahresgehalt von 6 Millionen Euro sei dagegen schwieriger für die Mailänder zu stemmen.

Bereits in vergangenen Transferperioden wurde Ziyech in Mailand gehandelt. Bei Chelsea stand der 29-Jährige in der laufenden Saison lediglich einmal in der Startelf. Die meiste Zeit steht der Marokkaner gar nicht erst im Kader der Blues.