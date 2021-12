PSG: „Marquinhos bleibt bis zum Karriereende“

PSG-Sportdirektor Leonardo hat bestätigt, dass ein Abschied seines Kapitäns Marquinhos (27) nicht geplant ist. „Marquinhos bleibt bis zum Karriereende. Er will nicht gehen“, so der Kaderplaner auf einer Veranstaltung an der Pariser La Sorbonne-Universität.

Dass der Innenverteidiger keinen Vereinswechsel mehr anstrebt, hatten zuletzt bereits französische Medien berichtet. Seit 2013 läuft Marquinhos für Frankreichs erfolgreichsten Klub auf und bestritt 342 Pflichtspiele im PSG-Trikot. Sein Vertrag ist noch bis 2024 datiert, über eine Verlängerung wird aber schon verhandelt.