Mittelfeldspieler Éderson (27) wird wider Erwarten nicht zu Manchester United wechseln. Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio vermelden, der Transfer sei ins Wasser gefallen ist. Laut Matteo Moretto ist Éderson durch den Medizincheck gefallen.

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United habe Atalanta Bergamo bereits darüber informiert, dass der Deal nicht über die Bühne geht. Mit den Italienern hatten die Red Devils eine Ablöse von bis zu 45 Millionen Euro vereinbart. Bei der WM kam Éderson zu zwei Kurzeinsätzen für Brasilien, im Achtelfinale war gegen Norwegen (1:2) Schluss.