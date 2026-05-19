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Live Weltmeisterschaft

Live-Ticker: Die enthüllten DFB-Nominierungen für die WM

Am Donnerstag (13 Uhr) gibt Julian Nagelsmann seinen Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko bekannt. In dieser Woche werden die Spieler informiert, ob sie dabei sind. Viele Infos sickern bereits durch. FT sammelt sie in einem Live-Ticker.

von Lukas Hörster
1 min.
Robert Andrich @Maxppp

Nächste Torhüter-Überraschung?

Im DFB-Trainerstab gibt es offenbar die konkrete Überlegung, nicht mit drei, sondern mit vier Torhütern zum Turnier zu reisen. Das berichtet die ‚Süddeutsche Zeitung‘. Neben Manuel Neuer und Oliver Baumann würden Jonas Urbig und Alexander Nübel in diesem Fall wohl das Quartett vervollständigen.

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FT-Prognose

FT wagte schon vor vier Tagen die Prognose und tippte den kompletten deutschen WM-Kader. Schaut mal rein!

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Absage an Andrich

Robert Andrich muss eine Enttäuschung hinnehmen. Bei der EM 2024 noch Stammspieler, ist der Kapitän von Bayer Leverkusen diesmal nicht dabei. Das berichtet ‚RTL‘.

Nmecha dabei

Es war ein Rennen gegen die Zeit, aber laut der ‚Bild‘ ist mittlerweile klar: Mittelfeldspieler Felix Nmecha von Borussia Dortmund erhält sein WM-Ticket. BVB-Sportchef Lars Ricken hofft auch auf Tickets für Karim Adeyemi und Maxi Beier, sagt der ‚Bild‘: „Die beiden bringen Stärken mit, die im Laufe eines intensiven Turniers jeder Mannschaft helfen würden.“

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Neuer statt Baumann

Julian Nagelsmann hat Oliver Baumann laut der ‚Bild‘ darüber informiert, dass Manuel Neuer als Nummer eins zum Turnier fährt. Baumann habe professionell reagiert und versichert, auch als Ersatzmann an der Endrunde teilnehmen zu wollen.

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