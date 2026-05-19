Live-Ticker: Die enthüllten DFB-Nominierungen für die WM
Am Donnerstag (13 Uhr) gibt Julian Nagelsmann seinen Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko bekannt. In dieser Woche werden die Spieler informiert, ob sie dabei sind. Viele Infos sickern bereits durch. FT sammelt sie in einem Live-Ticker.
Nächste Torhüter-Überraschung?
Im DFB-Trainerstab gibt es offenbar die konkrete Überlegung, nicht mit drei, sondern mit vier Torhütern zum Turnier zu reisen. Das berichtet die ‚Süddeutsche Zeitung‘. Neben Manuel Neuer und Oliver Baumann würden Jonas Urbig und Alexander Nübel in diesem Fall wohl das Quartett vervollständigen.
FT-Prognose
FT wagte schon vor vier Tagen die Prognose und tippte den kompletten deutschen WM-Kader. Schaut mal rein!
Absage an Andrich
Robert Andrich muss eine Enttäuschung hinnehmen. Bei der EM 2024 noch Stammspieler, ist der Kapitän von Bayer Leverkusen diesmal nicht dabei. Das berichtet ‚RTL‘.
Nmecha dabei
Es war ein Rennen gegen die Zeit, aber laut der ‚Bild‘ ist mittlerweile klar: Mittelfeldspieler Felix Nmecha von Borussia Dortmund erhält sein WM-Ticket. BVB-Sportchef Lars Ricken hofft auch auf Tickets für Karim Adeyemi und Maxi Beier, sagt der ‚Bild‘: „Die beiden bringen Stärken mit, die im Laufe eines intensiven Turniers jeder Mannschaft helfen würden.“
Neuer statt Baumann
Julian Nagelsmann hat Oliver Baumann laut der ‚Bild‘ darüber informiert, dass Manuel Neuer als Nummer eins zum Turnier fährt. Baumann habe professionell reagiert und versichert, auch als Ersatzmann an der Endrunde teilnehmen zu wollen.
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