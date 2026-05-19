Live-Ticker: Die enthüllten DFB-Nominierungen für die WM

Es war ein Rennen gegen die Zeit, aber laut der ‚Bild‘ ist mittlerweile klar: Mittelfeldspieler Felix Nmecha von Borussia Dortmund erhält sein WM-Ticket. BVB-Sportchef Lars Ricken hofft auch auf Tickets für Karim Adeyemi und Maxi Beier, sagt der ‚Bild‘: „Die beiden bringen Stärken mit, die im Laufe eines intensiven Turniers jeder Mannschaft helfen würden.“