Neuer-Entscheidung am Freitag

Ob Manuel Neuer im Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) zwischen den Pfosten des FC Bayern stehen kann, bleibt offen. Laut dem ‚kicker‘ fällt die Entscheidung erst am Freitag. Der fünffache Welttorhüter laboriert seit knapp zwei Wochen an einem Muskelfaserriss in der linken Wade und war erst am Montag wieder individuell auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße zurückgekehrt.

Der 39-jährige Weltmeister von 2014 verletzte sich beim 3:0-Auswärtserfolg des Rekordmeisters beim SV Werder Bremen am 22. Spieltag, weshalb ein Einsatz im Knaller gegen den BVB zunächst als ausgeschlossen galt. Mittlerweile besteht aber Hoffnung. Ansonsten vertritt einmal mehr Jonas Urbig (22) den Rekordnationalkeeper im FCB-Tor. Risiko wollen die Münchner nicht eingehen.