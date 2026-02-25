Menü Suche
Kommentar 9
Bundesliga

Neuer-Entscheidung am Freitag

von Tom Kunze - Quelle: Kicker
1 min.
Manuel Neuer im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp
BVB FC Bayern

Ob Manuel Neuer im Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) zwischen den Pfosten des FC Bayern stehen kann, bleibt offen. Laut dem ‚kicker‘ fällt die Entscheidung erst am Freitag. Der fünffache Welttorhüter laboriert seit knapp zwei Wochen an einem Muskelfaserriss in der linken Wade und war erst am Montag wieder individuell auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße zurückgekehrt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 39-jährige Weltmeister von 2014 verletzte sich beim 3:0-Auswärtserfolg des Rekordmeisters beim SV Werder Bremen am 22. Spieltag, weshalb ein Einsatz im Knaller gegen den BVB zunächst als ausgeschlossen galt. Mittlerweile besteht aber Hoffnung. Ansonsten vertritt einmal mehr Jonas Urbig (22) den Rekordnationalkeeper im FCB-Tor. Risiko wollen die Münchner nicht eingehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Manuel Neuer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Manuel Neuer Manuel Neuer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert