Wolfsburg: Saison-Aus für Arnold

Der VfL Wolfsburg muss im Abstiegskampf auf Kapitän Maximilian Arnold (31) verzichten. Laut Angaben des Tabellenvorletzten hat der Mittelfeldspieler, der seit einiger Zeit mit Leistenproblemen zu tun hat, im Training einen Rückschlag erlitten und wird weder in den letzten drei Saisonspielen noch in möglichen Relegationspartien zur Verfügung stehen. Unter dem neuen Trainer Dieter Hecking kam Arnold in den vergangenen Wochen nur noch als Joker zum Einsatz.

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Hecking erklärt: „Max hatte zuletzt immer mal wieder Fortschritte gemacht, ohne aber komplett das Fitnessniveau zu erreichen, das er für seine intensive Spielweise einfach braucht. Am Sonntag im Training hat er dann leider einen Rückschlag erlitten, sodass wir gemeinsam in Absprache mit den Ärzten entschieden haben, auch im Hinblick auf die neue Saison, ihn jetzt besser ganz rauszunehmen.“ Arnold kündigt an: „Ich werde trotz meines Reha-Programms nah bei der Mannschaft sein, um sie weiterhin für unser gemeinsames Ziel, den Klassenerhalt, zu unterstützen.“